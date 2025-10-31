دربار سخی شاہ سلمان نوری حضوری بھلوال میں امن کمیٹی کا اجلاس
بھلوال(نمائندہ دنیا)دربار سخی شاہ سلمان نوری حضوری بھلوال میں امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلعی امن کمیٹی سرگودھا کے۔۔۔۔
اراکین نے بھی شرکت کی۔اجلاس میں ضلعی امن کمیٹی سرگودھا کے صدر عبداﷲ ہاشمی، ممبر ضلعی امن کمیٹی سید علی جعفر نقوی، اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل، ڈی ایس پی بھلوال محمد فیصل چہدڑ، رانا مجاہد نورانی، رانا فیاض، رانا محمد جاوید، ، وقار چیمہ، چوہدری محمد علی سندرانا، محمد مقصود بھٹی سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔