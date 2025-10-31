صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص ایل پی جی سلنڈر لگانے پر دو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)ہائی ایس گاڑیوں میں ناقص گیس سلنڈر نصب کرنے پر دو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ جھاوریاں نے دوران گشت ایک ہائی ایس کو چیک کیا جو نذر محمد سکنہ چک نمبر 17 این بی بھلوال چلا رہا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کے نیچے غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب تھا اور ڈرائیور ڈرائیونگ لائسنس پیش نہ کر سکا۔ اسی طرح دوسری ہائی ایس کو وارث حسین چلا رہا تھا، جس میں بھی غیر معیاری سلنڈر نصب پایا گیا۔ پولیس نے دونوں کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

 

