تجاوزات کے خلاف آپریشن، شہر کی رونق بحال

  • سرگودھا
تجاوزات کے خلاف آپریشن، شہر کی رونق بحال

کندیاں (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر ظفر اقبال کی سربراہی میں پیرا فورس نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کندیاں کچہ پکہ موڑ اور فشریز آفس کے سامنے کھڑی ریڑھیوں سمیت دیگر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹا دیا۔۔۔۔

۔پہلے مرحلے میں اہم مقامات سے رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد شہر کے بازار کھلے اور پرسکون نظر آنے لگے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے ریڑھیوں اور قبضہ مافیا کی وجہ سے آمدورفت میں مشکلات پیش آرہی تھیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے اظہارِ اطمینان کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ میانوالی کی طرز پر کندیاں میں بھی ریڑھی بازار قائم کیا جائے تاکہ کسی کا روزگار متاثر نہ ہو اور شہر کی خوبصورتی بھی برقرار رہے ۔

 

