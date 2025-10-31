بھاری ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی، شہری حلقوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ
سلانوالی (نمائندہ دنیا) سلانوالی شہر میں بھاری ٹریفک کی بلا روک ٹوک آمد و رفت حادثات کا باعث بن رہی ہے ۔ شہریوں کے مطابق دن ہو یا رات، ٹرک اور ڈمپرز کی شہر میں آمد معمول بن چکی ہے ۔۔۔۔
جس سے آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق سلانوالی کے نواح میں ایشیا کی سب سے بڑی اسٹون کریشنگ مارکیٹ واقع ہے ، جہاں سے روزانہ ہزاروں ٹرک اور ڈمپر بجری و پتھر لے کر پنجاب بھر کو سپلائی کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ان کی آمد و رفت کے لیے شام چھ بجے کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا ہے ، مگر اس کی خلاف ورزی معمول بن چکی ہے ۔سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھاسے مطالبہ کیا ہے کہ بھاری ٹریفک کے لیے شہر کے داخلی مقامات پر دوبارہ بیریئرز نصب کیے جائیں۔