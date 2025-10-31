شادی کی عمر کے تعین بارے قانون سازی،مسلم عائلی قوانین کے حوالے سے مشاورتی سیمینار
بھیرہ(نامہ نگار )شادی کی عمر کے تعین بارے قانون سازی اور مسلم عائلی قوانین کے حوالے سے مشاورتی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔۔
مقررین نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی صحت اور معاشرتی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لئے شادی کی کم از کم عمر کا تعین 18 سال کیا جائے جس کے لئے قانون سازی اشد ضروری ہے ،سیمینار میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مراکش، نائیجیریا، عمان اور یمن کے بین الاقوامی مسلم سکالرز اور محققین کے علاوہ قانون و پارلیمانی امور، خواتین کے تحفظ کی اتھارٹی، محکمہ اوقاف، بیت المال، سماجی بہبود، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ، پولیس، پولیس، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اتھارٹی کے نمائندوں وکلاء اور مذہبی سکالرز نے شرکت کی اور بحث میں حصہ لیا ۔