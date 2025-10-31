صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کی عمر کے تعین بارے قانون سازی،مسلم عائلی قوانین کے حوالے سے مشاورتی سیمینار

  • سرگودھا
شادی کی عمر کے تعین بارے قانون سازی،مسلم عائلی قوانین کے حوالے سے مشاورتی سیمینار

بھیرہ(نامہ نگار )شادی کی عمر کے تعین بارے قانون سازی اور مسلم عائلی قوانین کے حوالے سے مشاورتی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔۔

 مقررین نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی صحت اور معاشرتی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لئے شادی کی کم از کم عمر کا تعین 18 سال کیا جائے جس کے لئے قانون سازی اشد ضروری ہے ،سیمینار میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مراکش، نائیجیریا، عمان اور یمن کے بین الاقوامی مسلم سکالرز اور محققین کے علاوہ قانون و پارلیمانی امور، خواتین کے تحفظ کی اتھارٹی، محکمہ اوقاف، بیت المال، سماجی بہبود، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ، پولیس، پولیس، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اتھارٹی کے نمائندوں وکلاء اور مذہبی سکالرز نے شرکت کی اور بحث میں حصہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات

عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ

محفل میلاد مصطفی ﷺ و دعا برائے استحکام پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ