سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا گرفتار، رائفل برآمد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)پولیس تھانہ صدر کی کارروائی میں سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔۔۔۔۔

 ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) محمد اجمل کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر سب انسپکٹر رانا عبدالحق، سب انسپکٹر فرحان خان اور ٹیم نے محمد شہریار ولد محمد اصغر سکنہ خان محمد والا کو 44 بور رائفل سمیت گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او میانوالی نے ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

