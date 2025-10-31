سرگودھا ریل کار کی بحالی کا خواب شرمندئہ تعبیر نہ ہوسکا
کندیاں (نمائندہ دنیا) سرگودھا ریل کار کی بحالی کا خواب تاحال شرمندئہ تعبیر نہیں ہوسکا۔ مسافر ٹرین کی بندش کے باعث سرگودھا، میانوالی اور خوشاب کے شہری سستے ، آرام دہ اور محفوظ سفر سے محروم ہوگئے ہیں۔۔۔۔۔
اس روٹ پر دن کے اوقات میں چلنے والی واحد گاڑی کی بندش سے عوام ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پر ہیں۔ شہریوں کے مطابق چند سال قبل مسافروں کے رش اور خاطر خواہ آمدن کے پیش نظر کندیاں تا سرگودھا ریل کار روزانہ دو چکر لگاتی تھی، تاہم بعدازاں محکمہ ریلوے میں موجود بعض عناصر اور ٹرانسپورٹ مافیا کی ملی بھگت سے انجنوں کی کمی کا بہانہ بنا کر منافع بخش ٹرین بند کردی گئی۔عوام نے وزیر اعظم پاکستان اور ریل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع بخش کندیاں سرگودھا ریل کار کو فی الفور بحال کیا جائے ۔