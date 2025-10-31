صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم چور 2ڈیروں سے بکرے اور گائے لے اڑے

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)نامعلوم چوروں نے محنت کش کے ڈیرہ سے 2بکرے چوری کر لئے ۔مڈھ رانجھا کے رہائشی شہباز حسین نے اپنے ڈیرہ پر مال مویشی اور ۔۔۔۔

شاخ بکر ے پال رکھے تھے رات کو نامعلوم چور اُسکے ڈیرہ سے 2شاخ بکرے مالیتی 3لاکھ روپے چوری کرکے لے گئے ۔ نامعلوم چوروں نے ڈیرہ سے قیمتی گائے چوری کرلی ۔نواحی موضع بدین کے رہائشی قمر عباس نے اپنے ڈیر ہ پر مال مویشی پال رکھے ہیں رات کو نامعلوم چوروں نے اُسکے ڈیرہ سے راس گائے مالیتی مبلغ 5لاکھ روپے چوری کرلی ۔ پولیس تھانہ مڈھ رانجھا نے کاروائی کا آغاز کردیا۔

 

 

