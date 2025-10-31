ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے جوڈیشل کمپلیکس جوہرآباد کے باہر واٹر فلٹر پلانٹس، سڑکوں اور صفائی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر \"ستھرا پنجاب\" پروگرام کے افسران بھی ہمراہ تھے ۔۔۔۔
۔ڈی سی نے جوہرآباد کے مختلف علاقوں بشمول 6 بلاک، شوگر ملز روڈ، نیا و پرانا لاری اڈا، بلوچ مارکیٹ، 4 بلاک اور جہاز چوک میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔انہوں نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مثالی اقدام \"ستھرا پنجاب\" پروگرام کے تحت صفائی کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ روزانہ کی بنیاد پر کچرا اُٹھانے اور مانیٹرنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے مین روڈ، ضلع کونسل روڈ، بائی پاس اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کمیٹی جوہرآباد حرا فیصل اور سی ای او ایم سی خوشاب سندس رابیل بھی موجود تھیں۔