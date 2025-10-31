صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے جوڈیشل کمپلیکس جوہرآباد کے باہر واٹر فلٹر پلانٹس، سڑکوں اور صفائی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر \"ستھرا پنجاب\" پروگرام کے افسران بھی ہمراہ تھے ۔۔۔۔

۔ڈی سی نے جوہرآباد کے مختلف علاقوں بشمول 6 بلاک، شوگر ملز روڈ، نیا و پرانا لاری اڈا، بلوچ مارکیٹ، 4 بلاک اور جہاز چوک میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔انہوں نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مثالی اقدام \"ستھرا پنجاب\" پروگرام کے تحت صفائی کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ روزانہ کی بنیاد پر کچرا اُٹھانے اور مانیٹرنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے مین روڈ، ضلع کونسل روڈ، بائی پاس اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کمیٹی جوہرآباد حرا فیصل اور سی ای او ایم سی خوشاب سندس رابیل بھی موجود تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ