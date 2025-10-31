صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں تا پپلاں تھل کینال روڈ خطرناک گڑھوں کا شکار

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں براستہ سیفن پل تا پپلاں تھل کینال روڈ کے کناروں پر مٹی بہہ جانے سے گہرے گڑھے بن گئے ہیں، جس کے باعث کسی بھی وقت خطرناک حادثہ رونما ہوسکتا ہے ۔گڑھوں اور خستہ حال سڑک کے۔۔۔۔

 باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے جبکہ حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اس شاہراہ پر سفر کرنا نہایت دشوار ہوچکا ہے ۔عوام نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ہائی وے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پپلاں تا کندیاں تھل کینال روڈ کی فوری مرمت و تعمیر کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

