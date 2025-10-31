صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے تمام مسائل حل کر رہی ہیں، اسد حسن خان

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کے ر ہنما اسد حسن خان شادی خیل نے کہا کہ مسلم لیگ ن کا تعمیر و ترقی کا دور ہے ۔۔۔۔

موجود دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے تمام مسائل حل کر رہی ہیں ،تحریک انصاف کے دور حکومت میں میانوالی کو کچھ نہیں ملا،پریس کلب موچھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حلقے کو نظر انداز کیا، یہ ہمارا آبائی حلقہ ہے۔ ، میں این اے 89 اپنے والد سابق ایم این اے اورسابق ناظم ضلع میانوالی کی نمائندگی کرونگا انتخاب بلدیاتی ہوں یا عام انتخابات ہوں بھر پور حصہ لیں گے ۔

 

 

 

 

