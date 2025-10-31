صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کلورکوٹ کی ریونیوعدالت میں رقبہ جات کے مقدمات کی سماعت

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے ریونیو عدالت میں متعدد زرعی و رقبہ کے مقدمات کی سماعت کی، جہاں تنازعات کے شواہد اور دستاویزات کو تفصیلاً جانچا گیا۔۔۔۔

۔عدالت نے فریقین کے دلائل سن کر متعلقہ ریکارڈ کی پڑتال کی اور بعض مقدمات میں فوری طور پر نوٹس کے احکامات جاری کیے جبکہ پیچیدہ مقدمات کے لیے مزید شواہد طلب کیے گئے ۔اس موقع پر تحصیل کلورکوٹ پٹواریان کے صدر عرفان دھول نے زمین کے مطابق نقشہ جات اور ریکارڈ کی درستی میں عدالت کو معاونت فراہم کی۔ محکمے کے عملے اور پٹواریوں نے باہمی تعاون سے کیسز کی جلد نمٹارہائی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری دستاویزات پیش کیں۔ 

 

