محکمہ جنگلات کی کارروائی، قیمتی لکڑی سے لدا ڈالہ پکڑ لیا گیا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر امتیاز صدیقی کی ہدایت پر محکمہ جنگلات کی ٹیم نے ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔۔
قیمتی لکڑی سے بھرا ڈالہ پکڑ لیا۔اطلاع ملنے پر رینج فارسٹ آفیسر قائدآباد عمر فاروق کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی، تاہم ملزم امان اﷲ اعوان لکڑی سے لدا ڈالہ آدھی کوٹ کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گیا۔محکمہ جنگلات نے مسروقہ لکڑی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ دورانِ چھاپہ ایک فارسٹ گارڈ معمولی زخمی بھی ہوا۔