بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں اور محنت کشوں کے لیے اُمید کی کرن ہیں: ملک محمد علی ساول

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں، محنت کشوں اور غریب طبقے کے لیے روشنی کی کرن ہیں۔ ان کی سیاسی بصیرت اور ۔۔۔۔

عوام دوستی کے باعث ہر پاکستانی انہیں وزارتِ عظمیٰ کے منصب پر دیکھنا چاہتا ہے ۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی و اقتصادی بحران کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے ۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے شہید قائدین ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کے امین ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان ترقی یافتہ اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرے گا۔

 

