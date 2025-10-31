ضلع خوشاب میں غیر قانونی افغان باشندوں کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں، 11 مقدمات درج
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔۔۔۔
۔پولیس نے ضلع بھر کے مختلف تھانوں میں 11 سہولت کاروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ کسی کو بھی غیر ملکیوں کو رہائش، ملازمت یا پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری ایسے افراد کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو فراہم کریں۔