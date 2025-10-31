صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کا اسپیشل ایجوکیشن گرلز اسکول کا دورہ

میانوالی (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن گرلز میانوالی کا دورہ کیا۔۔۔۔۔

 انہوں نے کلاس رومز، لیبارٹریز اور تربیتی شعبہ جات کا معائنہ کیا اور خصوصی بچیوں کو دی جانے والی تعلیمی و فنی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر فوکل پرسن محمد حفیظ خٹک اور پرنسپل ذلیخا غنی بھی موجود تھیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ اسکول میں خصوصی بچیوں کو سلائی، کڑھائی اور دستکاری کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں باعزت روزگار کما سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ خصوصی بچیوں کی تعلیم و تربیت میں مزید بہتری لائی جائے ۔

 

