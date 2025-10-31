صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان باشندے کو دوکان کرایہ پر دینے والا شہری گرفتار

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)سوشل میڈیا اور مساجد میں عوامی آگاہی مہم کے باوجود شہری نے افغان باشندے کو دوکان کرایہ پر دے کر قانون کی خلاف ورزی کر دی۔۔۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ جھاوریاں کو اطلاع ملی کہ غلام ربانی سکنہ کوٹ بھائی خان نے اپنی دوکان افغان شہری اسد اللہ خان ولد علم دین قوم پٹھان، سکنہ ضلع سواک صوبہ پکتیا (افغانستان) کو کرایہ پر دے رکھی ہے ۔ پولیس نے چھاپہ مارا تو افغان شہری غائب پایا گیا۔ دوکان **جمال کریانہ اسٹور** کو سیل کر دیا گیا اور مالک غلام ربانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دوکان کا کرایہ نامہ تھانے میں درج نہیں تھا۔

 

