غیر قانونی افغان باشندوں کیخلاف کریک ڈاؤن، متعدد گرفتار
14 افغان باشندوں کو حراست میں لے کر فوری ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا چار دکانداروں اور ایک مکان مالک کے خلاف مقدمات درج ،گرفتار کر لیا گیا
میانوالی (نامہ نگار)حکومتِ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں میانوالی پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ تھانہ کالاباغ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پانچ افغان باشندوں کو مکان و دکان کرایہ پر دینے والے چار دکانداروں اور ایک مکان مالک کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران 14 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اب ہولڈنگ سینٹر میں 18 غیر قانونی افغان باشندے موجود ہیں جنہیں جلد افغانستان بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون کی پابندی ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔