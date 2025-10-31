کندیاں واپڈا آفس مسائل کا گڑھ ،صارفین کو شدید مشکلات
عملے کی کمی، مشینری اور ضروری ساز و سامان کی عدم دستیابی بجلی کی فراہمی متاثر
کندیاں (نمائندہ دنیا) عملے کی کمی اور سرکاری عمارت نہ ہونے کے باعث کندیاں واپڈا آفس گوناگوں مسائل کا شکار ہے ، جس کے نتیجے میں صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ضلع میانوالی کے دوسرے بڑے شہر کندیاں میں قائم واپڈا آفس آج تک اپنی ذاتی عمارت سے محروم ہے ۔ عملے کی کمی، مشینری اور ضروری ساز و سامان کی عدم دستیابی کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر رہتی ہے ۔فیسکو آفس کندیاں کا دائرہ کار پپلاں اور علیوالی ٹبی سمیت متعدد دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا ہے ، تاہم ناکافی سہولیات اور گاڑیوں و سیڑھیوں کی کمی کی وجہ سے بجلی کی بحالی اور دیکھ بھال کے کاموں میں تاخیر معمول بن چکی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے واپڈا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کندیاں واپڈا سب ڈویژن کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ صارفین کو ریلیف فراہم ہوسکے ۔