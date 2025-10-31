کاروباری سہولت کیلئے پنجاب eBiz پورٹل کا آغازکر دیا گیا
سنگل ونڈو سسٹم کاروباری درخواستوں کو آسان بنائے گا،ڈپٹی کمشنر میانوالی
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب نے کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے پنجاب (eBiz) پورٹل کا آغاز کر دیا ہے ۔ اپنے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سنگل ونڈو سسٹم کاروباری درخواستوں کو آسان بنائے گا۔ اس پورٹل کے ذریعے فیس کی ادائیگی، دستاویزات اپ لوڈ اور لائسنس، رجسٹریشن یا پرمٹس بغیر تاخیر حاصل کیے جا سکیں گے ۔ ڈی سی میانوالی کے مطابق پورٹل کے آغاز کے بعد ضلعی انتظامیہ کو چار درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے تین کو نمٹا دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیراعلیٰ پنجاب کا ایک اہم عوامی فلاحی اقدام ہے ۔