صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروباری سہولت کیلئے پنجاب eBiz پورٹل کا آغازکر دیا گیا

  • سرگودھا
کاروباری سہولت کیلئے پنجاب eBiz پورٹل کا آغازکر دیا گیا

سنگل ونڈو سسٹم کاروباری درخواستوں کو آسان بنائے گا،ڈپٹی کمشنر میانوالی

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب نے کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے پنجاب (eBiz) پورٹل کا آغاز کر دیا ہے ۔ اپنے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سنگل ونڈو سسٹم کاروباری درخواستوں کو آسان بنائے گا۔ اس پورٹل کے ذریعے فیس کی ادائیگی، دستاویزات اپ لوڈ اور لائسنس، رجسٹریشن یا پرمٹس بغیر تاخیر حاصل کیے جا سکیں گے ۔ ڈی سی میانوالی کے مطابق پورٹل کے آغاز کے بعد ضلعی انتظامیہ کو چار درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے تین کو نمٹا دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیراعلیٰ پنجاب کا ایک اہم عوامی فلاحی اقدام ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ