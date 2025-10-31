پپلاں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، دکانداروں کو جرمانے
سرکاری حدود میں تجاوز پردکانداروں کے کھوکھے اور سامان بحق سرکار ضبط
میانوالی (نامہ نگار )تحصیل انتظامیہ پپلاں نے چشمہ کے علاقے میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال اور پیرا فورس کی ٹیم نے کچہ پکہ موڑ پر کارروائی کرتے ہوئے سرکاری حدود میں تجاوز کرنے والے دکانداروں کے کھوکھے اور سامان بحق سرکار ضبط کر لیا۔ متعدد دکانداروں کو لاکھوں روپے جرمانے عائد کیے گئے جبکہ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ روڈ سے ہٹ کر اپنی حدود میں کاروبار کریں۔ اس موقع پر اے سی پپلاں نے کہا کہ سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، دوبارہ تجاوز کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ جلد دوبارہ بھی آپریشن کیا جائے گا۔