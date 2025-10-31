صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعلان کے باوجود ضلع خوشاب میں انتخابی سرگرمیاں ٹھنڈی ٹھار

  • سرگودھا
کسی بھی سیاسی جماعت، دھڑے یا آزاد امیدوار کی کوئی نمایاں سرگرمی نہیں اب یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کب حلقہ بندیاں ،دیگر امور مکمل کرتی ہے

 خوشاب (نمائندہ دُنیا) الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئے ایکٹ کے تحت بلدیاتی انتخابات کرانے کے واضح اعلان کے باوجود ضلع خوشاب میں تاحال انتخابی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت، دھڑے یا آزاد امیدوار کی جانب سے کوئی نمایاں سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ضلع بھر میں سیاسی ڈیرے بدستور ویران ہیں جبکہ عوامی حلقے تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا انتخابات واقعی ہوں گے یا نہیں۔ طویل عرصے سے بلدیاتی اداروں کی غیر فعالیت کے باعث شہریوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ان اداروں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوام میں ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنے کیلئے آگاہی سیمینارز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔سیاسی مبصرین کے مطابق الیکشن کمیشن نے حکومت پنجاب کو نئی حلقہ بندیوں اور انتظامی امور کی تکمیل کے لیے چار ہفتوں کی مہلت دے رکھی ہے ۔ اب حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کب تک یہ عمل مکمل کرتی ہے ۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے اب انتخابات سے فرار ممکن نہیں۔ اصل صورتحال نئی حد بندیوں اور انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔

 

