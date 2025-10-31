سلانوالی:سبزی منڈی شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئی
نئی سبزی منڈی کے لئے سیم نالہ بائی پاس روڈ کے قریب کئی کنال اراضی مختص آمد و رفت شدید متاثر ،فوری منتقلی کی جائے تا کہ مشکلات ختم ہو سکیں،شہری
سلانوالی (نمائندہ دنیا) سلانوالی شہر کے وسط میں قائم عارضی سبزی منڈی شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئی۔ سبزی منڈی کے اردگرد درجنوں تعلیمی ادارے ، تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال، نجی ہسپتال اور رہائشی علاقے واقع ہیں، جہاں روزانہ سینکڑوں طلبہ و شہریوں کا گزر ہوتا ہے ۔صبح سویرے سبزی کی خرید و فروخت کے دوران لوڈر رکشے ، گدھا گاڑیاں، موٹرسائیکلیں اور ہنڈائی ڈالے ٹریفک جام کا باعث بنتے ہیں، جس سے آمد و رفت شدید متاثر ہوتی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے سبزی منڈی کی مستقل منتقلی کے لیے سیم نالہ بائی پاس روڈ کے قریب کئی کنال اراضی پہلے ہی مختص کر رکھی ہے ، تاہم تاحال عملی اقدامات نہیں کیے گئے ۔سماجی و شہری حلقوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ نئی سبزی منڈی کے قیام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات سے نجات مل سکے ۔