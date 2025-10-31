صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل سٹور پر ڈاکا،لاکھوں لوٹ لئے ،فائرنگ سے شہری زخمی

  • سرگودھا
دالگراں بازار بھیرہ میں علی اصغر کے سٹور پر 3ڈاکو آئے اندھا دھند فائرنگ کر دی

بھیرہ(نامہ نگار)ڈکیتی کی ایک واردات میں تین نامعلوم موٹر سائیکل سوار جنرل اسٹور سے پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی اور سات قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق دالگراں بازار بھیرہ میں واقع جنرل اسٹور پر مالک علی اصغر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا کہ اچانک تین نقاب پوش ڈکیت موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔فائرنگ سے حبیب زخمی ہو گیا۔ اسی دوران ایک ڈکیت خنجر لہراتے ہوئے دکان کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر سے پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے نقد اور سات موبائل فون لوٹ لیے ۔ واردات کے بعد تینوں ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گئے ۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

 

