9ویں کے طالبعلم کیساتھ 3کلاس فیلوز کی اجتماعی زیادتی
سکندر، حسیب ، حذیفہ نے ابوبکر کی برہنہ ویڈیو بھی بنالی ،بلیک میل کرتے رہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نویں جماعت کے طالب کو تین کلاس فیلوز نے اسلحہ کے زور پر اجتماعی بدفعلی کا نشانہ بناڈالا اور نازیبا ویڈیو بنا کر اسے تین ماہ تک بلیک میل کرتے رہے ، بتایا جاتا ہے کہ بشیر کالونی کے رہائشی ابوبکر جو کہ مقامی سکول میں نویں جماعت کا طالب علم ہے کو اسی سکول کے طالب علموں سکندر، حسیب اور حذیفہ نے تین ماہ قبل چھٹی کے بعد زبردستی ایک مکان میں لے جا کر اسلحہ کے زور پر باری باری بد فعلی کا نشانہ بنایا اور اس دورا ن برہنہ ویڈیو بناتے رہے ،بعدازاں ملزمان نے دھمکی دی کہ اگرہماری بات نہ مانی تو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کردیں گے ، اس دوران ملزمان اسے بلیک میل کرتے ہوئے سخت ذہنی اذیت دیتے رہے ، جس سے دلبرداشتہ ہو کر اس نے گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔