کارپوریشن کے شعبہ انکروچمنٹ میں کرپشن کی تحقیقات شروع
تین ماہ کے دوران تجاوزات کیخلاف مہم میں لاکھوں ہڑپ،اینٹی کرپشن ایکٹو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انکروچمنٹ میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں اور مالی بد عنوانیوں پر اینٹی کرپشن حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، ذرائع کے مطابق حالیہ تین ماہ کے دوران تجاوزات کے خلاف چلائی گئی مہم کی آڑ میں شعبہ افسران و ملازمین نے بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے ، اور جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے کاچونا لگایا گیا، اس حوالے سے دوکانداروں کی جانب سے اینٹی کرپشن میں باضابطہ طور پر درخواست اور تفصیلات جمع کروا دی گئیں، جس میں نشاندہی کرتے ہوئے آگاہ کیا گیا کہ حالیہ تین ماہ کے دوران لگ بھگ ساڑھے تین سو سے زائد دوکانیں سیل کی گئیں ،اور انہیں پانچ سے بیس ہزار روپے جرمانہ کرکے حاصل ہونیوالی زیاد ہ تر رقوم مبینہ طور پر خرد برد کرتے ہوئے دوکانوں اور اسٹالز وہولڈرز کو رسیدیں نہیں دی گئیں، اسی طرح اندرون شہر میاں خان روڈ، کچہری بازار،لیاقت مارکیٹ ،خوشاب روڈ، شیر دل مارکیٹ، بلاک نمبر12مسلم بازار سمیت دیگر بازاروں اور شاہراؤں پر تین سے چار ہزار روپے ماہانہ وصول کر کے ریڑھیاں اور اسٹالز لگوائے گئے ، جبکہ تجاوزات کے خلاف معمول کے آپریشن کے دوران ضبط کئے جانیوالے سامان کی واپسی کیلئے بھی مبینہ رشوت خوری معمول بنی ہوئی ہے ،ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے حالیہ تین ماہ کے دوران سیل کی گئی املاک اور وصول شدہ جرمانے کی تفصیلات طلب کر کے چھان بین کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ۔