سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں میں افسروں کی کمی
دوسو سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں ،کئی افسروں کو دوہری ڈیوٹی دینا پڑ رہی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں میں افسران کی کمی سے اداروں کے معاملات باعث تشویش صورت اختیار کرنے لگے ہیں افسران کی کمی کوپورا کرنے کے باعث بلدیہ افسران کو دیگر دوسرے بلدیاتی اداروں میں بھی ڈیوٹی دینا پر رہی ہے ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے 421 بلدیاتی اداروں میں میونسپل چیف آفسرز فنانس ریگولیشن پلاننگ اور آئی اینڈ ایس افسران اکاؤنٹنٹ کی دوسو سے زائد پوسٹیں ایل سی ایس افسران کی کمی کی وجہ سے خالی پڑی ہیں جس وجہ سے افسران کوپانچ پانچ سیٹوں کیاضافی چارج ملے ہوئے ہیں یہ افسران ایکدن ایک ادارے دوسرے دن دوسرے اگلے دن اور جگہ ڈیوٹی دینا پر رہی ہے جس سے ان افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی میونسپل کارپوریشن سرگودھا سرگودھا میں چیف افیسر میونسپل افیسر سروسز میونسپل افیسر انفراسٹرکچر کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔