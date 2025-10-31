ڈاکوئوں نے اہلخانہ کو چارپائیوں سے باندھ کر گھر لوٹ لیا
مقبول احمد کے گھر 5ڈاکو جاگھسے ،15لاکھ کے زیورات،نقدی وغیرہ لے گئےثقلین کے گھر 30لاکھ کا ڈاکا،گھروں،دکان میں چوریاں،5موٹر سائیکلیں غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران سلطان پور نون کے رہائشی مقبول احمد کے گھر گزشتہ نصف شب کے قریب پانچ نامعلو م ڈاکو دیوار یں پھلانگ کر اندر آ گئے جنہوں نے اہل خانہ و جگا کر ایک کمرے میں یرغمال بنا کر چارپائیوں سے باندھ دیا اورگھر سے پندرہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات، نقدی و دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے ،اسی طرح 133جنوبی کے ثقلین عباس کے گھر میں داخل ہو کر چار نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر تیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات، نقدی وغیرہ لوٹ لی،جبکہ مدینہ کالونی کے رضوان، ٹھٹھی نور کے فیصل شہزادکے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر ،بگہ بلوچاں کے سکندر حیات کے جنرل سٹور ،حمید ٹاؤن کے محمد نعیم کی ورکشاب،موضع شیخ جلیل کے رہائشی عامر رضا کی دوکان سے 14لاکھ روپے سے زائد مالیت کے خشک دودھ کے 80گٹو، سپیئرپارٹس و دیگر سامان،معظم آباد سے محمد ریاض،سیال موڑ سے طہماس حسن،موضع وجھی سے غلام عابد،7جنوبی سے ساجد محمود،4جنوبی سے محمد اظہرکی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ، اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔