200کینال سے زائد سرکاری اراضی پرقبضہ،مقدمہ درج
متروکہ وقف املاک کے رقبہ 87 کینال اور 141 کینال پر ناجائز تعمیرات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں 200 کینال سے زائد سرکاری اراضی پر عرصہ دراز سے قبضہ کر کے تعمیرات کرنے والے قبضہ مافیا کے دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھیرہ میں متروکہ وقف املاک کے سرکاری رقبہ 87 کینال اور 141 کینال پر قبضہ مافیا کے افراد نے نہ صرف سرکاری جگہ پر قبضہ کئے رکھا بلکہ تعمیرات بھی قائم کی ہوئی ہیں جن کے خلاف محکمانہ ایکشن میں فیصلہ ہونے کے بعد گزشتہ روز پولیس تھانہ بھیرہ نے ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک سرگودھا حسن تراب علی کی مدعیت میں عمران علی اور عادل کے خلاف سرکاری جگہ پر قبضہ کی دفعہ 291 ت پ مقدمہ درج کر لیا اور پولیس مصروف تفتیش ہے ۔