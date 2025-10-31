سرکاری رقبہ ہڑپ کرنیوالی سکیموں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
رقبہ واگزار کرانے کے لیے بھرپور آپریشن ہوگا،مفصل رپورٹ طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں پرائیویٹ رہائشی سکیموں میں سرکاری رقبہ اپنے رقبہ میں شامل کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اس ضمن میں تمام ڈویژنل اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری کھالہ جات تالاب گزر گاہیں وغیرہ پر قابض پرائیویٹ رہائشی ہاؤسنگ سکیم مالکان اور پرائیویٹ افراد کی مفصل رپورٹ ارسال کی جائے تاکہ سرکاری رقبہ واگزار کرانے کے لیے بھرپور آپریشن شروع کیا جا سکے ذرائع کے مطابق واگزار کرائے جانے والا سرکاری رقبہ بعد میں فروخت کر دیا جائے گا جس سے حکومت کو کروڑوں کی آمدن ہوگی۔