شادی والے گھراونچی آواز میں پنجابی گانے بجانے پر نوجوان گرفتار
شاہ پور صدر (نامہ نگار)اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر پر پنجابی گانے بجانا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے ساونڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق پولیس جہان آباد چوک کے قریب گشت پر تھی کہ ایک گلی سے اونچی آواز میں موسیقی بجنے کی آواز آئی۔ پولیس نے چھاپہ مارا تو محمد ساجد ولد محمد اسلم سکنہ جہان آباد ڈیک لگا کر ڈانس پروگرام کر رہا تھا۔ شہریوں کے آرام میں خلل ڈالنے پر پولیس نے ٹیپ ڈیک قبضہ میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے مؤقف اختیار کیا کہ گھر میں شادی کی خوشی تھی۔