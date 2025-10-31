صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی لیکچر، ٹرینی ڈرائیوروں کو ہدایات

میانوالی (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک ایجوکیشن یونٹ میانوالی کی جانب سے پولیس ڈرائیونگ اسکول (کمرشل) میانوالی میں ٹرینی ڈرائیوروں کو روڈ سیفٹی، ہیلمٹ کے استعمال اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی گئی۔۔۔

 ڈی ٹی او طیب علی شاہ نے کہا کہ شہریوں کی جان کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ لیکچر میں ڈرائیونگ لائسنس، اسپِیڈ لمٹ، لین ڈسپلن اور دو سواریوں کے اصولوں پر عمل کی تاکید کی گئی۔ ڈی پی او میانوالی کی ہدایت پر سلو موونگ گاڑیوں پر ریفلیکٹرز بھی چسپاں کیے گئے تاکہ سڑکوں پر حادثات کی شرح کم ہو۔

 

