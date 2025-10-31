یونیورسٹی آف سرگودھا کے کھلاڑیوں کی مقابلوں میں شاندار کارکردگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا نے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان فیصل آباد چیپٹر کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین ونر ٹرافیاں اور۔۔۔
دو رنر اپ ٹرافیاں اپنے نام کر لیں۔یونیورسٹی آف سرگودھا کی ٹیموں نے مختلف کھیلوں کے پانچ مقابلوں میں حصہ لیا اور بہترین کارکردگی دکھائی۔یونیورسٹی کی بیڈمنٹن (میل) اور باسکٹ بال (میل، فی میل) ٹیموں نے پہلی پوزیشنیں حاصل کیں، جبکہ ٹیبل ٹینس (میل، فی میل) ٹیموں نے دوسری پوزیشنیں حاصل کر کے شاندار ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔