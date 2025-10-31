اپنی مدد آپ کے تحت بہت مسائل حل کیے جا سکتے ،کمشنر
اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی خاص توجہ دیں گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول نمبر 1 سرگودہا کے تعمیری منصوبے کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، ترقی یافتہ قومیں اسی اصول پر دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی بنیاد ہیں، اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی خاص توجہ دیں تاکہ طلبہ ایک با کردار شہری بن سکیں۔ اس امر کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول نمبر 1 سرگودہا کے تعمیری منصوبے کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداران ، ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، سی ای او ایجوکیشن کلثوم منشا اور دیگر بھی موجود تھے ۔کمشنر سرگودہا نے اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام تقریباً سوا کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیے گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کے سابق طلبہ نے اپنی مادرِ علمی سے محبت اور خدمت کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے ، وہ قابلِ تقلید مثال ہے ۔انہوں نے مختلف کلاس رومز کا دورہ کیا اور طلبہ سے تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں سوالات کیے ۔ کمشنر نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ تدریس کے ساتھ تربیت کو بھی اپنی ترجیح بنائیں، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم اپنے حقیقی مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔