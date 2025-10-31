صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

  • سرگودھا
سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

کچرا، فصلوں کی باقیات، ٹائر، پلاسٹک، ربڑ،پولی تھین بیگز جلانے پر پابندی زگ زیگ کے بغیر چلنے والے بھٹوں کیخلاف فوری ایکشن لیا جائے ،اسد مگسی

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ سموگ کے خاتمے کے لیے محکمہ تحفظِ ماحولیات سمیت تمام متعلقہ ادارے مؤثر اقدامات کریں۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر دفعہ 144 کے تحت ٹھوس کچرا، فصلوں کی باقیات، ٹائر، پلاسٹک، ربڑ اور پولی تھین بیگز جلانے پر پابندی عائد ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے اے ڈی ماحولیات کو ہدایت کی کہ تمام بھٹہ خشت اور فیکٹریوں کی انسپکشن کی جائے ، اور جو بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے ۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کمیٹی کو ہدایت دی کہ دوران صفائی سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ گردوغبار کم ہو، جبکہ ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

کینسر ہسپتال:ایس او پیز کیمطابق پارکنگ ڈیزائن کرنیکی ہدایت

پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ