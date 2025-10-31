سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی
کچرا، فصلوں کی باقیات، ٹائر، پلاسٹک، ربڑ،پولی تھین بیگز جلانے پر پابندی زگ زیگ کے بغیر چلنے والے بھٹوں کیخلاف فوری ایکشن لیا جائے ،اسد مگسی
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ سموگ کے خاتمے کے لیے محکمہ تحفظِ ماحولیات سمیت تمام متعلقہ ادارے مؤثر اقدامات کریں۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر دفعہ 144 کے تحت ٹھوس کچرا، فصلوں کی باقیات، ٹائر، پلاسٹک، ربڑ اور پولی تھین بیگز جلانے پر پابندی عائد ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے اے ڈی ماحولیات کو ہدایت کی کہ تمام بھٹہ خشت اور فیکٹریوں کی انسپکشن کی جائے ، اور جو بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے ۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کمیٹی کو ہدایت دی کہ دوران صفائی سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ گردوغبار کم ہو، جبکہ ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔