ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین تمام متعلقہ محکموں کے ضلعی سربراہان نے شرکت کی۔۔۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کی کل 102 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے جن کی مجموعی لاگت 8 ارب 61 کروڑ روپے ہے ۔ رواں مالی سال کے دوران جاری فنڈز کا 31 فیصد اب تک استعمال کیا جا چکا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام محکمے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں۔ 

 

