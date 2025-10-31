آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ سرگودھا،دفاتر کا معائنہ
سیف سٹیز کی کارکردگی، جرائم کی سرکوبی کے بارے بریفنگ دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سرگودھا کا ایک روزہ دورہ کیا، اور سیف سٹی سرگودھا, آر پی او آفس، پولیس خدمت مرکز، زیر تعمیر ٹریفک اور ڈی پی او دفاتر کا تفصیلی معائنہ کیا،آرپی او محمد شہزاد آصف خان، ڈی پی او صہیب اشرف، ایس پی آپریشنز سیف سٹی ، سپیشل برانچ سمیت سینئر افسران بھی موقع پر موجود تھے ،آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے آئی جی پنجاب کو سیف سٹیز سرگودھا کی کارکردگی، جرائم کی سرکوبی کے لئے اقدامات بارے بریفنگ دی،اور بتایا کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سرگودھا شہر میں جرائم میں 21 فیصد کمی آئی ہے ، جس پر آئی جی پنجاب کی سیف سٹی پراجیکٹ سے مانیٹرنگ مزید بہتر بنانے ، پراجیکٹ سے بھرپور استفادہ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں کے طلبا و طالبات کو سیف سٹی سرگودھا کی افادیت، اہمیت سے آگاہ کرنے کے لئے وزٹ کروائیں، آئی جی پنجاب کا آر پی او آفس سرگودھا کے مختلف شعبوں کا دورہ، ریکارڈ چیک، سٹاف سے فراہم کردہ سہولیات بارے استفساربھی کیا، اورپولیس خدمت مرکز سرگودھا میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لتے ہوئے زیر تعمیر ٹریفک دفاتر سرگودھا اور ڈی پی آفس کا تعمیراتی کام کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ۔