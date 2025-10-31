انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی بوگس پورٹنگ،غیر حاضر عملے کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ
محکمہ صحت کے مختلف اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس ،انسداد پولیو مہم، انسداد ڈینگی سرگرمیوں،انسداد ڈینگی ہفتہ ، سرکاری ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ،ادویات فراہمی پر تفصیلی بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ،بوگس رپورٹنگ اور فیلڈ ملازمین کی غیر حاضریوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ،خسرہ و روبیلا مہم کے مائیکرو پلان پر بھی ازسرِنو نظرثانی کے احکامات جاری کر دیئے گئے ،کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت محکمہ صحت کے مختلف اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں حالیہ انسداد پولیو مہم، انسداد ڈینگی سرگرمیوں،انسداد ڈینگی ہفتہ ، سرکاری ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ اور ادویات کی فراہمی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندے نے بتایا کہ حالیہ اختتام پذیر پولیو مہم انتہائی کامیاب رہی اور تمام اضلاع نے اپنے مقررہ اہداف حاصل کر لیے ۔ مارکیٹ سروے کے نتائج بھی حوصلہ افزا رہے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال پولیو مہم کا آخری مرحلہ دسمبر میں منعقد کیا جائے گا۔ مزید بتایا گیا کہ 17 سے 29 نومبر تک خسرہ اور روبیلا سے بچاؤکی خصوصی مہم چلائی جائے گی، جس کے دوران چھ ماہ سے پانچ سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ پولیو مہم کی طرز پر خسرہ و روبیلا مہم کے مائیکرو پلان پر ازسرِنو نظرثانی کی جائے تاکہ اہداف سو فیصد حاصل کیے جا سکیں۔ اجلاس میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے مہم کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ فیلڈ سٹاف کی حاضری اور رپورٹنگ کو مزید سختی سے مانیٹر کیا جائے ۔