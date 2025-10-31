ای بز پورٹل : گھر گھر جاکر رشوت خوروں کا پتہ لگا یا جائیگا
درخواست گزاروں سے خود فون یا دفتر بلا کر رابطہ کیا جائے گا ،گھروں پر جا کر این او سی د یا جائے گا،شکایات پرمتعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن کی پلاننگ برانچ کی ای بز پورٹل پر وصول شدہ درخواستوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ای بز پورٹل پر لینڈ یوز کنورڑن کی اب تک 8 درخواستیں وصول ہوئیں ہیں، جن میں سے 7 پراسس میں ہیں جبکہ ایک درخواست پر کارروائی مکمل کر کے چالان جاری کیا جا چکا ہے ۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ اب کمرشل بلڈنگز کے نقشے بھی ای بز پورٹل کے ذریعے جمع کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ گھریلو (ڈومیسٹک) نقشے جمع کرانے کی سہولت بھی آئندہ ہفتے تک فعال کر دی جائے گی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ تمام درخواستیں مقررہ ڈیڈ لائنز کے اندر نمٹائی جائیں اور کسی صورت عوام سے براہ راست درخو استیں وصول نہ کی جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ عوامی آگاہی کے لیے ای بز پورٹل سے متعلق معلوماتی بورڈ یا رہنمائی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں تاکہ شہری آن لائن نظام کے ذریعے بآسانی درخواستیں جمع کرا سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پلاننگ برانچ میں کسی بھی سطح پر رشوت یا غیر قانونی رقوم کے لین دین کی کوئی گنجائش نہیں۔ شکایات موصول ہونے کی صورت میں متعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔کمشنر نے کہا کہ درخواست گزاروں سے خود فون یا دفتر بلا کر رابطہ کیا جائے گا یا ان کے گھروں پر جا کر این او سی د یا جائے گی اور تصدیق کی جائے گی کہ کسی نے غیر قانونی طور پر رقم تو وصول نہیں کی۔