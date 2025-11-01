پاک افغان کشیدگی ،کینو کے باغات فروخت کرنے میں دشواری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاک افغان کشیدگی کے باعث کاشتکاروں کو کینو کے باغات فروخت کرنے میں شدید دشواری پیش آرہی ہے ذرائع کے مطابق اس مرتبہ بروقت بارشیں ہونے اور باغات پر وائرس کا عملہ نہ ہونے کی وجہ سے پھل بہت بہتر ہے۔۔۔
لیکن پاک افغان کشیدگی کی وجہ سے کینو بیرون ملک نہ جانے کے خدشہ کے پیش نظر باغات کے خریدار دلچسپی نہیں لے رہے جس وجہ سے زمیندار کو باغات فروخت کرنے میں دشواری آرہی ہے اگر یہی صورتحال رہی تو کینو کے ریٹ متاثر ہونے سے کاشتکاروں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔