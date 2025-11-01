صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چمک کا کمال ، ٹیسٹ میں کسی ملز کا آٹا غیرمعیاری نہیں نکلتا

  • سرگودھا
ضلع بھر کی 21فلور ملوں میں سے ہر مل لگ بھگ اڑھائی لاکھ روپے دیتی ہے دستاویزات اپ ڈیٹ ،کسی بھی وقت چیکنگ کے دورا ن سب اچھا کی رپورٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ فوڈ اور فلور ملزمالکان کی مبینہ ملی بھگت سے سہولت بازاروں اور مارکیٹ میں فراہم کر دہ آٹے کا معیار بہتر نہیں بنایا جا سکا جبکہ من پسند تجزیاتی رپورٹس کے ذریعے ارباب اختیار کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا عمل جاری ہے ،ذرائع کے مطابق محکمہ فوڈ کی لیبارٹری سے ضلع بھر کی فلور ملوں سے ہر ماہ آٹا کا تجزیہ کروایا جاتا ہے ضلع بھر کی 21فلور ملوں میں سے ہر مل لگ بھگ اڑھائی لاکھ روپے لیبارٹری اور چیکنگ کے نام پر افسران کواضافی دیتی ہے جس کی وجہ سے آ ج تک کسی ملزکے آٹے کا نتیجہ غلط نہیں آیا،اسی طرح زیادہ تر فلور ملوں میں آٹے کی کوالٹی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تاہم اس حوالے سے دستاویزات کو مکمل اپ ڈیٹ رکھا جاتاتاکہ کسی بھی وقت چیکنگ کے دورا ن سب اچھا کی رپورٹ دی جا سکے ، ایسی فلور ملوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے ،جنہوں نے اب بھی وسیع پیمانے پر گندم ذخیرہ کر رکھی ہے اور حکومتی ہدایات کے باوجود ظاہر نہیں کی ا رہی ،شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے اور صورتحال کے تدارک کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ 

 

