ڈیزاسٹر ریکوری سنٹر کیلئے اقدامات شروع ،66کروڑ مختص
ترجیح بنیادوں پر سات کینال مطلوبہ جگہ کی نشاندہی کی جائے ،افسروں کو ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجا ب نے ڈویژنل ہیڈکوارٹر سرگودھا میں ڈیزاسٹر ریکوری سنٹر کے قیام کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ذرائع کے مطابق نا گہانی صورتحال ،ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ریلیف اور آپریشن کے نظام کو مزید موثر بنانے کیلئے حکومت پنجاب نے ڈیزاسٹر ریکوری سنٹر کے قیام کو جلد از جلد فعال کرنے کیلئے تحرک شروع کر دیاہے ، سنٹر کی تعمیر کیلئے 66کروڑ روپے کے فنڈز مختص کئے گئے ہیں جس میں پی ڈی ایم اے اور نادرہ کی معاونت سے جدید مانیٹرنگ آلات کی تنصیب اور ریکوری کیلئے سامان محفوظ کا جاسکے گا، اس ضمن میں ضلعی افسران کو گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ ترجیح بنیادوں پر سات کینال مطلوبہ جگہ کی نشاندہی کی جائے جو واپڈا کے گرڈ اسٹیشن، آبادیوں کے قریب واقعہ ہو ،ذرائع کا کہنا ہے کہ ریکوری سنٹر کی تعمیر کا آغاز اسی مالی سال متوقع ہے ۔