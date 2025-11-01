ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کو ویسٹ مینجمنٹ سامان عطیہ
سامان میں ویسٹ بن، ڈبل بالٹی، ویسٹ ٹرالیز اور سیفٹی باکس شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صحت کی بہتری کے لیے عزم اور تعاون کی ایک کوشش کے تحت، انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک، سرگودھا کی انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول (آئی پی سی) پروگرام ٹیم نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال سرگودھا کو ضروری انفیکٹئیس ویسٹ مینجمنٹ سامان عطیہ کیا ہے ۔عطیہ کیے گئے سامان میں ویسٹ بن، ڈبل بالٹی، ویسٹ ٹرالیز اور سیفٹی باکس شامل ہیں، جس کا مقصد ہسپتال کی انفیکشن کنٹرول کی صلاحیتوں کو بڑھانا اور مریضوں اور عملے کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا ہے ۔ آئی پی سی ٹیم، جس کی قیادت مسٹر آصف رضا (DFP) نے کی۔ محکمہ صحت سے ڈاکٹر سارہ صفدر (CEO)، ڈاکٹر امتیاز، فرخ اسلم، اور ڈاکٹر نیئر عباس (AMS) مس روبینہ عبد الرزاق (ICN)، مس لبنہ ارم (ICN) کے ہمراہ، ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ کو سامان کی فراہمی کی۔ہسپتال انتظامیہ نے آئی پی سی پروگرام، انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک کے اس عظیم کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس نیک عمل کو سراہا۔ اس عطیے سے ہسپتال میں ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں کو بہتر بنانے اور ہسپتال سے منسوب انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی توقع ہے ۔ یہ اقدام انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک کی عوامی صحت کے لیے وابستگی اور معیار کی دیکھ بھال کی فراہمی میں صحت کی سہولیات کی مدد کرنے کے مشن کی عکاسی کرتا ہے ۔