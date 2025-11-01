پنجاب بار کونسل کے الیکشن آج ہونگے ،سیشن اور سول عدالتیں بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب بار کونسل کے الیکشن آج ہونگے ،الیکشن کے باعث سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں سیشن اور سول عدالتیں بند رہیں گی اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایک روز قبل بھی پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے باعث گہما گہمی اپنے عروج پر رہی ۔
