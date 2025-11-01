صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی پروجیکٹ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، غلام قادر جام

  • سرگودھا
سیف سٹی پروجیکٹ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ دنیا بھر میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں مگر یہاں پر انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔۔۔

 جرائم پیشہ افراد اب بھی اپنی کاروائیاں جار ی رکھے ہوئے ہیں مگر غریب موٹر سائیکل سوار ان کیمروں سے بچ نہیں سکا یہ دوہرا معیار ہے جس کی وجہ سے عوام اب تنگ آمدبجنگ آمد کی طرف بڑھنے لگے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے وگرنہ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتے جائیں گے ۔ 

 

