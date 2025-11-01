صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیریا،الرجی ،نزلہ ،زکام اور گلے کے امراض پھیلنے لگے

  • سرگودھا
ملیریا،الرجی ،نزلہ ،زکام اور گلے کے امراض پھیلنے لگے

مچھروں کی بھرمار اور موسم کی تبدیلی سے شہری بیمار،سپرے نہ کیا جاسکا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں مچھروں کی بھرمار سے ملیریا اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی الرجی ،نزلہ ،زکام اور گلے کے تیزی سے پھیلتے مختلف امراض باعث تشویش بننے لگے ہیں،اعلی حکام کی ہدایات کے باوجود ضلع کے 95فیصد سے زائد علاقوں میں مچھر ما ر سپرے نہیں کیا جا سکا،دوسری طرف مچھروں کی بہتات اور انکے کاٹنے سے کئی افراد ملیریاسمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی نزلہ ،زکام اور گلے کی مختلف بیماریوں نے بھی لوگوں کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا ہے ، جبکہ الرجی کی شکایات بھی روز باروز بڑھ رہی ہیں، اور باعث تشویش امر یہ بھی ہے کہ ملیریا مچھروں کے ساتھ ساتھ ڈینگی مچھر نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ خصوصی بریگیڈ تو بنائے گئے مگر وہ بھی کاغذی کاروائی میں مصروف ہیں،سیاسی طور پر بھرتی اکثر عملہ غیر حاضر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیشتر علاقوں میں ابھی تک مچھر مار سپرے نہیں کیاجا سکا جس کیوجہ سے مچھروں کی بہتات ہے دیہی علاقوں میں تو مچھروں کو بھگانے کے لئے آگ جلا کے یا دھواں کر کے احتیاط کی جا سکتی ہے ، مگر شہری علاقوں میں ایسا نہیں اگربروقت مچھر مار سپرے کئے جاتے تو حالا ت بہتر ہوتے ۔ 

 

