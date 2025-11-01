صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیب کترے نے شادی ہال میں دلہن کے والد کی ’’پاکٹ‘‘ مارلی

  • سرگودھا
جیب کترے نے شادی ہال میں دلہن کے والد کی ’’پاکٹ‘‘ مارلی

منظور احمد کی جیب سے 5لاکھ 10ہزار روپے ،اے ٹی ایم کارڈ،لائسنس لے اڑا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بن بلائے نامعلوم مہمان نے د لہن کے باپ کی جیب کا صفایا کرکے پانچ لاکھ روپے اڑا لئے اورر فوچکر ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ لڈے والا کے قریب واقع ایک نجی شادی ہال میں منظور احمد کی بیٹی کی بارات آئی تو رش کا فائدہ اٹھا کر نامعلوم اشخاص نے اس کی جیب کا صفایا کر دیا اور 5لاکھ 10ہزار روپے نقدی، اے ٹی ایم کارڈز ،اسلحہ و موٹرسائیکل لائسنس لے کرفرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن