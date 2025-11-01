جیب کترے نے شادی ہال میں دلہن کے والد کی ’’پاکٹ‘‘ مارلی
منظور احمد کی جیب سے 5لاکھ 10ہزار روپے ،اے ٹی ایم کارڈ،لائسنس لے اڑا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بن بلائے نامعلوم مہمان نے د لہن کے باپ کی جیب کا صفایا کرکے پانچ لاکھ روپے اڑا لئے اورر فوچکر ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ لڈے والا کے قریب واقع ایک نجی شادی ہال میں منظور احمد کی بیٹی کی بارات آئی تو رش کا فائدہ اٹھا کر نامعلوم اشخاص نے اس کی جیب کا صفایا کر دیا اور 5لاکھ 10ہزار روپے نقدی، اے ٹی ایم کارڈز ،اسلحہ و موٹرسائیکل لائسنس لے کرفرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔