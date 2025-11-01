صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان شہریوں کو بلااجازت رہائش گاہیں دینے پر 32افراد گرفتار

  • سرگودھا
افغان شہریوں کو بلااجازت رہائش گاہیں دینے پر 32افراد گرفتار

معلومات چھپا نے والوں کے خلاف کریک ڈائون ،مقدمات درج کر لئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس اور قانون نافذ کرنیوالے ادارو ں کی جانب سے غیر ملکیوں بالخصوص افغان شہریوں کو بغیر اجازت رہائش گاہیں دینے اور ان کی معلومات چھپانے والوں کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کے دورا ن 32افراد گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ، کاروائیاں 43شمالی ،80جنوبی ، کوٹ مومن ، شاہ پور، سلانوالی ، مڈھ رانجھا، میلہ ، ترکھانوالہ ، میانی ، سیٹلائٹ ٹاؤن، جھال چکیاں، اربن ایریا سمیت دیگر علاقو ں میں کی گئیں ، اور مظہر عباس،محمد خان،عدیل اکرم،محمد عمر، ریاض احمد،محمد یعقوب،مظہر حیات،محمود گوندل، آصف رضا،محمد یاسین ،فاروق،محمد رفیق، عبدالعزیز، فیصل بھٹی ،محمد ابوبکر وغیرہ 32افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ 

 

