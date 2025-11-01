دو مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم میانوالی جیل کا سابق کانسٹیبل گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ اینٹی کرپشن نے دو مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم میانوالی جیل کے سابق کانسٹیبل امیر عباس کو گرفتار کر لیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔۔۔
تفصیل کے مطابق سرگودھا ریجن کے علاقہ میانوالی میں جیل کے سابق کانسٹیبل امیر عباس کیخلاف سائلین کو بھرتی کروانے کے 49لاکھ 60ہزارروپے رشوت لینے کے انکشاف پر انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر دو مقدمات درج کیے ۔ جن میں ملوث ملزم امیر عباس گرفتاری سے بچنے کے لیے مفرور ہو گیا تھا۔