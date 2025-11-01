بے گھر افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ،11کر وڑ31لاکھ مختص
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ڈویژنل ہیڈکوارٹر میں بے گھر افراد کو رات کے وقت رہائش فراہم کرنے کیلئے پناہ گاہوں کی تعمیرتیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ابتدائی فنڈز مختص کرکے فوری جاری دیئے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پناہ گاہ کی تعمیر عملہ کی بھرتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کیلئے 11کروڑ ساڑھے 31لاکھ روپے کے فنڈ زمختص کرتے ہوئے ابتدائی گرانٹ بھی جاری کر دی ہے پناہ گاہ میں مستحق اور بے گھر افراد کیلئے 92شیلٹر بنائے جائینگے جن میں 23خواتین کے لیے ہوں گے یہاں پر ان افراد کو کھانا بستر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائے گی۔