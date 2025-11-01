صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے گھر افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ،11کر وڑ31لاکھ مختص

  • سرگودھا
بے گھر افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ،11کر وڑ31لاکھ مختص

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ڈویژنل ہیڈکوارٹر میں بے گھر افراد کو رات کے وقت رہائش فراہم کرنے کیلئے پناہ گاہوں کی تعمیرتیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ابتدائی فنڈز مختص کرکے فوری جاری دیئے ہیں۔۔۔

ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پناہ گاہ کی تعمیر عملہ کی بھرتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کیلئے 11کروڑ ساڑھے 31لاکھ روپے کے فنڈ زمختص کرتے ہوئے ابتدائی گرانٹ بھی جاری کر دی ہے پناہ گاہ میں مستحق اور بے گھر افراد کیلئے 92شیلٹر بنائے جائینگے جن میں 23خواتین کے لیے ہوں گے یہاں پر ان افراد کو کھانا بستر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:علی پور روڈ پر نکاسی آب کے نوتعمیر نالے ٹوٹنے لگے،سڑک پر گڑھے

سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک سے ریڑھیاں ہٹانے کی ہدایت

کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

غیر قانونی تارکین وطن کو سہولیات کی فراہمی جرم :ڈی سی سیالکوٹ

عدنان منظور اور امجد علی کی ق لیگ میں شمولیت

کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل کا دورہ پیفما ہاؤس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن